Il rottweiler della nonna azzanna i due nipotini di 8 e 10 anni

Una mattina di paura a Lavinio, dove un rottweiler appartenente alla nonna ha scavalcato la recinzione e aggredito due bambini di 8 e 10 anni nel giardino di una villetta. L'incidente mette in evidenza l'importanza di una gestione responsabile degli animali domestici e della sicurezza dei più piccoli. La vicenda si conclude con le ferite dei bambini, trasportati in elicottero in codice di massima emergenza, ricordandoci quanto sia fondamentale vigilare sui nostri amici a quattro zampe.

Momenti di paura questa mattina a Lavinio, localita' balneare in provincia di Roma, dove due fratelli di 8 e 10 anni sono stati aggrediti da un cane rottweiler nel giardino di una villetta. Il cane, appartiene alla nonna dei bambini ed era rinchiuso all'interno di un'area recintata, ma e' riuscito a scavalcare lo steccato e a raggiungere i piccoli, aggredendoli. Entrambi i bambini hanno riportato ferite e sono stati elitrasportati in codice rosso all'ospedale pediatrico Bambino Gesu' di Roma. Secondo quanto si apprende, non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Lavinio e il rottweiler e' stato preso in custodia dal Servizio sanitario veterinario. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il rottweiler della nonna azzanna i due nipotini di 8 e 10 anni

