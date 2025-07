Come Inzaghi e l’Al Hilal sono usati per il delirio propagandista saudita

Come Inzaghi e l’Al Hilal sono diventati simboli di una poderosa propaganda saudita, le ore successive alla sorprendente vittoria contro il Manchester City hanno trasformato il successo sportivo in un veicolo di prestigio nazionale. La stampa saudita ha sfruttato questa impresa per esaltare un intero modello di sviluppo, proiettando il regno verso le grandi potenze globali. Svelando come lo sport si trasformi in strumento di immagine e potere, questa narrazione coinvolge e affascina.

Propaganda a tutta forza. Le ore successive all’inattesa vittoria dell’ Al Hilal allenato da Simone Inzaghi contro il Manchester City (4-3 dopo i tempi supplementari), negli ottavi di finale del Mondiale Fifa per club, hanno dato occasione alla stampa saudita di magnificare non soltanto il successo sportivo, ma un intero modello di sviluppo che sta portando il regno verso le vette occupate dalle potenze di elevata influenza globale. Svelando così il vero significato da dare all’assalto che Riad ha lanciato verso il calcio. Pep Guardiola e, dietro di lui, Simone Inzaghi (foto Ansa). Che non fosse solo sport lo intuivano anche i meno svegli. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Come Inzaghi e l’Al Hilal sono usati per il delirio propagandista saudita

