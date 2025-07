Bergamo blackout ferma la citta | semafori e condizionatori spenti da più di 12 ore

Un blackout improvviso ha paralizzato Bergamo, lasciando semafori e condizionatori spenti da oltre 12 ore. La città si trova ora ad affrontare un pericolo crescente: la circolazione rischiosa e il disagio legato alle elevate temperature. Le cause sembrano legate al surriscaldamento dei cavi, complice l’ondata di caldo e l’uso intensivo dei condizionatori. Una situazione che richiede interventi immediati per garantire sicurezza e normalità .

A preoccupare è lo stop improvviso ai semafori, che rende molto più pericolosa la circolazione di veicoli e pedoni, così come lo stop ai condizionatori e ai ventilatori. La causa del blackout potrebbe essere un surriscaldamento dei cavi dovuto alle alte temperature e l'utilizzo continuo dei condizionatori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bergamo, blackout ferma la citta: semafori e condizionatori spenti da più di 12 ore

In questa notizia si parla di: blackout - semafori - condizionatori - bergamo

Blackout a Bergamo, semafori spenti e case senza corrente: “Forse un guasto per i consumi eccessivi per il caldo” - Un caldo estivo record ha portato a blackout a Bergamo, lasciando semafori spenti e case al buio. La causa potrebbe essere un sovraccarico di energia, segnando una sfida per le reti elettriche locali.

Blackout a Bergamo: semafori in tilt e traffico impazzito; Blackout a Bergamo, semafori spenti e ascensori bloccati. Enel: ipotesi problema legato al caldo; Blackout dal caldo.

Blackout a Bergamo: semafori in tilt e traffico impazzito - Tra le cause c'è probabilmente un sovraccarico a causa dei condizionatori ma non si esclude un problema legato all'infrastruttura a causa del caldo ... Riporta msn.com

Blackout a Bergamo: la città resta senza luce, internet e aria condizionata - Cali di corrente dovuti al caldo e al sovraccarico della rete: dalla Città Alta alle vie del centro, pesanti ripercussioni sulle attività degli uffici e degli esercizi commerciali. Secondo ilgiorno.it