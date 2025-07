Tagli capelli al sapore d'estate Idee pratiche e spensierate

tagli capelli al sapore d'estate idee pratiche e spensierate. L’estate ha sempre un gusto particolare, tra profumi avvolgenti e atmosfere leggere. Ma anche i capelli si vestono di freschezza e stile, adattandosi alle esigenze della stagione calda. Scopri come scegliere il taglio perfetto per sentirti a tuo agio e alla moda, senza rinunciare alla spontaneità che l’estate porta con sé. In linea con le tendenze capelli contemporanee, che hanno...

L’estate ha sempre un gusto particolare. Non è soltanto quello di un ghiacciolo alla menta o all’amerena, o quello aspro e confortante del salmastro, o il profumo dolce del gelsomino e dei fiori d’arancio. È anche quello della moda che cambia e dei capelli che cambiano texture, in sintonia con il caldo, la brezza marina e l’umidità. Ci sono tagli capelli che hanno il sapore dell’estate. In linea con le tendenze capelli contemporanee, che hanno sfilato alle sfilate della stagione e agli hairlook avvistati per le strade delle città delle moda, ecco i tagli e le pieghe (naturalissime) da scegliere per aggiornare il proprio look alla stagione estiva. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Tagli capelli al sapore d’estate. Idee pratiche e spensierate

