Fininvest cede il Monza al fondo americano Beckett Layne Ventures

Il Monza cambia volto e si prepara a un nuovo capitolo sotto la guida del fondo americano Beckett Layne Ventures, che ha acquisito il club da Fininvest. Dopo settimane di attese e trattative intense, il trasferimento si concretizza anche in un momento delicato, con la retrocessione in Serie B. Adriano Galliani potrebbe assumere un ruolo chiave come presidente, segnando una svolta strategica. La trattativa si è chiusa a 45 milioni, tra cui i 15 di ...

Il Monza ha ufficialmente una nuova proprietĂ americana. Fininvest ha emesso un comunicato in cui ha confermato di aver ceduto il club al fondo statunitense Beckett Layne Ventures. Dopo settimane di trattative e indiscrezioni, con il club intanto retrocesso in Serie B, il cambio di proprietà è realtĂ . Ad Adriano Galliani sarĂ offerto un ruolo apicale, forse la presidenza. La trattativa è stata chiusa sulla base di 45 milioni, tra cui i 15 di debiti che ripagheranno gli americani. Nella nota ufficiale Fininvest ha annunciato di aver «aver sottoscritto, in data odierna, un accordo per la cessione del 100 per cento del capitale sociale dell’AC Monza a favore di BLV. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Fininvest cede il Monza al fondo americano Beckett Layne Ventures

In questa notizia si parla di: fininvest - monza - fondo - beckett

Galliani: “Monza, Fininvest non si defila”. E Marotta consola la Samp | VIDEO CM.IT - Galliani e Monza rimangono saldi al fianco di Fininvest, mentre Marotta consola la Sampdoria dopo la retrocessione.

AC Monza Prosegue la trattativa per la cessione del club da Fininvest al fondo americano rappresentato da . Le ultime su La Gazzetta dello Sport https://www.gazzetta.it/calcio/squadre/monza/notizie/30- Vai su Facebook

Monza, Fininvest vende al fondo americano Beckett Layne Ventures; Fininvest cede il Monza al fondo americano Beckett Layne Ventures; Monza, societĂ ceduta al fondo americano Usa Beckett Layne Ventures.

Monza, Fininvest vende al fondo americano Beckett Layne Ventures - Firmato l’accordo di cessione: trasferimento immediato dell’80% delle quote, mentre il restante 20% sarà ceduto a distanza di 12 mesi ... Riporta ilsole24ore.com

Calcio, Fininvest vende AC Monza a fondo Usa Beckett Layne - ) Lo fa sapere la società in una nota in cui annuncia di aver sottoscritto oggi "un accordo per la ce ... Secondo msn.com