Perché sverminare i cuccioli è importante | cos'è come funziona e quando iniziare

Sverminare i cuccioli fin dalle prime settimane di vita è un passo essenziale per garantirne una crescita sana e senza problemi di parassiti. Trasmissione, trattamenti e tempistiche sono le chiavi per proteggere la loro salute e prevenire complicazioni future. Ma come funziona esattamente e quando è il momento giusto per intervenire? Scopriamolo insieme in questo viaggio alla scoperta della cura dei nostri piccoli amici pelosi.

La sverminazione dei cuccioli è fondamentale fin dalle prime settimane di vita per eliminare parassiti intestinali trasmessi dalla madre. Va iniziata tra i 25 e i 40 giorni con esami delle feci e trattamenti mirati, per garantire salute e crescita sicura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

