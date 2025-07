Fiumicino avviato il procedimento di riqualificazione dell’impianto di pattinaggio

Fiumicino si prepara a riqualificare il suo impianto di pattinaggio, simbolo di divertimento e sport per tanto tempo nel cuore della comunità. Con l’avvio del procedimento amministrativo, il Comune mira a garantire un ambiente sicuro e all’avanguardia, rispettando pienamente le normative vigenti. Questo intervento rappresenta un passo fondamentale per valorizzare e rinnovare gli spazi dedicati ai cittadini, promuovendo uno sviluppo sostenibile e inclusivo per tutti.

Fiumicino, 1 luglio 2025 – Il Comune di Fiumicino comunica che, a seguito della naturale scadenza della concessione d’uso e della mancanza di un titolo autorizzativo valid o da parte dell’attuale gestore, è stato avviato il procedimento amministrativo per il rilascio e lo sgombero dell’impianto di pattinaggio in via Giuseppe Fontana, Isola Sacra. “Un intervento necessario, svolto nel pieno rispetto delle normative vigenti, per tutelare l’interesse comune e rendere possibile una ristrutturazione indispensabile per la sicurezza dei fruitori della struttura. – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati – Inoltre, non sussistono più le condizioni giuridiche, scadute ormai da diversi anni, per la permanenza del soggetto concessionario. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

