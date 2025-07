Skriniar l’agente esce allo scoperto | Contatti con quel club di Serie A Ha un contratto col PSG vi spiego la sua situazione

Il futuro di Milan Skriniar si fa sempre più interessante: l'agente del difensore ha svelato contatti con il Napoli e altre squadre di Serie A, mentre il giocatore rimane sotto contratto con il Paris Saint-Germain. Un intreccio di voci e possibilità che infiamma il mercato estivo, aprendo nuovi scenari per il centrale slovacco ex Inter. Ma qual è davvero la sua situazione attuale e quali saranno i prossimi passi? Scopriamolo insieme.

Skriniar, l’agente allo scoperto: «Contatti con quel club». Retroscena e non solo: l’annuncio del procuratore del difensore ex Inter. Milan Skriniar vicino al Napoli? Roberto Sistici, agente dello slovacco ex Inter, su Stile TV ha parlato così del difensore seguito nelle ultime sessioni di calciomercato Juve anche dai bianconeri. NAPOLI – «Skriniar ha avuto contatti col Napoli nella precedente sessione di mercato, in questa no. Ci sono varie situazioni aperte, ha un contratto col PSG e penso che verso la metà di luglio, quando finirà anche il Mondiale per Club, il mercato inizierà nel vivo. Quindi, interessamenti ce ne sono, ma siamo ancora nella fase embrionale». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Skriniar, l’agente esce allo scoperto: «Contatti con quel club di Serie A. Ha un contratto col PSG, vi spiego la sua situazione»

