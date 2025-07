Caso Garlasco | La Decisione dei Giudici sul futuro di Alberto Stasi

La decisione dei giudici sulla sorte di Alberto Stasi segna un momento cruciale nel caso Garlasco. Dopo la conferma della semilibertà dalla Cassazione, il suo futuro prende una piega diversa, tra regole rigide e nuove sfide. Ma cosa significa davvero questa scelta per Stasi? Scopriamo insieme come cambierà la sua vita e quali sono le implicazioni di questa decisione definitiva. Pronto a capire nel dettaglio?

Dal verdetto della Cassazione alle regole che dovrà seguire: ecco come cambia la vita di Alberto Stasi dopo la conferma della semilibertà. Pronto a farti un'idea chiara di cosa significa davvero la semilibertà per Alberto Stasi? Ascolta bene, perché la vicenda si infiamma proprio adesso. Oggi la Cassazione ha dato il via libera definitivo: Alberto Stasi resta in semilibertà. È la fine del braccio di ferro con la Procura Generale, che si era opposta duramente alla decisione del Tribunale di Sorveglianza. Il motivo? Quei riflettori accesi su di lui durante un'intervista tv. La Procura non ha mai digerito quel faccia a faccia con Le Iene.

