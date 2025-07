Pride Napoli 2025 la madrina è Gaia | Siamo in un momento storico pericoloso esserci è necessario

Nel cuore di Napoli, Pride 2025 si prepara a scrivere un capitolo importante della lotta per i diritti e l’uguaglianza. Gaia, la madrina dell’evento, ci ricorda che questa non è solo una celebrazione, ma un atto di coraggio e speranza, un momento di unità fondamentale in tempi complessi. Unisciti a questa rivoluzione pacifica: insieme possiamo fare la differenza e costruire un futuro più giusto e inclusivo.

La cantante, madrina dell'edizione napoletana del Pride, ha invitato tutti a partecipare: "Non è una festa qualsiasi, è un atto di liberazione, un grido collettivo, una presa di posizione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Pride: Gaia, manifestare è atto politico, urgente e concreto - "Sarò a Napoli il 5 luglio, perché oggi più che mai è necessario esserci. Riporta ansa.it

