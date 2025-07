Mimmo Lucano dichiarato decaduto da sindaco di Riace per la legge Severino Lui | Farò appello resto in carica

La decisione del Tribunale di Locri, in applicazione della legge Severino, ha portato alla decadenza di Mimmo Lucano dalla carica di sindaco di Riace. Tuttavia, Lucano ha deciso di fare appello, mantenendo così la sua posizione e continuando a lavorare per il suo comune. La vicenda desta grande attenzione e polarizza l'opinione pubblica: resterà in carica o si arriverà a nuove decisioni?

Il Tribunale di Locri, in applicazione della legge Severino, ha dichiarato Mimmo Lucano decaduto da sindaco di Riace. La sentenza è stata depositata martedì dai giudici, che hanno accolto il ricorso presentato al Tribunale civile dalla Prefettura di Reggio Calabria in seguito alla condanna definitiva a 18 mesi di reclusione per falso, con pena sospesa, inflitta a Lucano nel processo “Xenia” sugli illeciti nella gestione dell’accoglienza dei migranti a Riace, borgo calabrese divenuto simbolo dell’integrazione. Da giugno 2024 Lucano Ă© anche parlamentare europeo, eletto con la lista Alleanza Verdi e Sinistra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mimmo Lucano dichiarato decaduto da sindaco di Riace per la legge Severino. Lui: “Farò appello, resto in carica”

