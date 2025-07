Mimmo Lucano non è più sindaco di Riace il Tribunale decreta la decadenza dopo la condanna a 18 mesi per falso

Il Tribunale di Locri ha decretato la decadenza di Mimmo Lucano da sindaco di Riace, in seguito alla condanna a 18 mesi per falso. La sentenza, depositata oggi, ha accolto il ricorso della prefettura in applicazione della legge Severino. Lucano, simbolo internazionale di accoglienza e integrazione, vede ora la sua stella offuscata da questioni giudiziarie, lasciando il futuro del borgo calabrese in bilico e alimentando un acceso dibattito pubblico.

Il Tribunale di Locri ha dichiarato decaduto Mimmo Lucano da sindaco di Riace. Nella sentenza depositata oggi i giudici di Reggio Calabria hanno così accolto il ricorso presentato dalla prefettura, in applicazione della legge Severino. Lucano, 67 anni, è diventato famoso in tutto il mondo per aver costruito il “ modello Riace ” di accoglienza e integrazione dei migranti nel borgo calabrese che ha guidato dal 2004. La sua stella è stata però offuscata a partire dal 2017 dall’inchiesta “Xenia” che ha preso di mira presunti illeciti amministrativi nella gestione proprio di quel sistema. Nel 2021 il Tribunale di Locri lo ha condannato in primo grado a 13 anni e 2 mesi di reclusione per i reati di truffa, peculato, falso ideologico e abuso d’ufficio, aggravati dalla costituzione di associazione per delinquere contro la Pubblica Amministrazione. 🔗 Leggi su Open.online

