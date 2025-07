Dalai Lama il 6 luglio il leader tibetano compirà 90 anni

Il 6 luglio, il Dalai Lama, venerabile guida spirituale e simbolo di pace, festeggia 90 anni. Circondato da migliaia di fedeli a McLeod Ganj, la sua presenza illumina un momento storico di riflessione e speranza per il popolo tibetano. La ricorrenza rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un richiamo universale alla lotta per libertĂ , compassione e dialogo. La sua vita, un esempio di resilienza e saggezza, continuerĂ a ispirare generazioni.

Il Dalai Lama, guida spirituale del popolo tibetano, ha partecipato a un'affollata cerimonia di preghiera insieme a migliaia di fedeli buddisti, in vista del suo 90° compleanno che sarĂ celebrato ufficialmente il 6 luglio. L'evento si è svolto a McLeod Ganj, cittadina dell'India settentrionale dove il Dalai Lama vive in esilio da decenni, in seguito alla repressione dell'insurrezione a Lhasa da parte delle truppe cinesi nel 1959. La ricorrenza riveste un significato profondo non solo per il popolo tibetano, ma anche per i numerosi sostenitori in tutto il mondo, che vedono nella figura del Dalai Lama un emblema universale di pace e nonviolenza.

