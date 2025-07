Turchia Erdogan contro una vignetta satirica su Maometto | I responsabili ne risponderanno

violazione della libertà di espressione e dei principi fondamentali di tolleranza. La controversia ha acceso un acceso dibattito sulla libertà di satira e i limiti del rispetto religioso, con molte voci che chiedono un equilibrio tra diritto di critica e sensibilità culturale. In un contesto già delicato, la questione si prospetta ancora più complicata, sollevando interrogativi cruciali su come affrontare dispute di questo genere in una società pluralistica.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an ha condannato una rivista satirica turca dopo che questa ha pubblicato una vignetta che, secondo le autorità, raffigura il profeta Maometto. L’editore LeMan, in una dichiarazione rilasciata lunedì sera, ha negato le accuse e ha insistito sul fatto che il disegno intendeva raffigurare un uomo musulmano di nome Maometto e voleva mettere in evidenza le sofferenze dei musulmani. “Si tratta di una chiara provocazione mascherata da umorismo“, ha detto Erdo?an in un discorso televisivo. ”Coloro che hanno mostrato insolenza nei confronti del messaggero di Dio e di altri profeti saranno chiamati a rispondere davanti alla legge “, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Turchia, Erdogan contro una vignetta satirica su Maometto: “I responsabili ne risponderanno”

