Telefonata tra Putin e Macron Il presidente russo | Rispettare il diritto di Teheran sull' energia nucleare pacifica

In un contesto internazionale sempre più complesso, Putin e Macron hanno discusso della delicata questione nucleare in Medio Oriente. Il presidente russo ha ribadito l'importanza di rispettare il diritto di Teheran di sviluppare energia nucleare pacifica, sottolineando come la stabilità regionale dipenda dal rispetto reciproco e dal dialogo costruttivo. Un passo cruciale verso una soluzione equilibrata e diplomatica, che potrebbe influenzare gli equilibri geopolitici globali.

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha parlato della situazione in Medio Oriente «nel contesto del confronto iraniano-israeliano e degli attacchi statunitensi contro gli impianti nucleari iraniani» con il suo omologo francese, Emmanuel Macron. Nella loro conversazione - fa sapere il Cremlino - il presidente russo ha sottolineato «l'importanza di rispettare il diritto di Teheran all’energia. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Telefonata tra Putin e Macron. Il presidente russo: "Rispettare il diritto di Teheran sull'energia nucleare pacifica"

