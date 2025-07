Concluso a Rozvadov il People’s Poker Tour

Il King’s Resort di Rozvadov ha appena ospitato la grande conclusione del People’s Poker Tour, un evento che continua a consolidarsi come meta imprescindibile per il poker live europeo. Tra emozioni, strategie e colpi di scena, il titolo è andato al ceco Tomasjedno, che ha saputo risplendere con una rimonta memorabile. Una volta di più, questa tappa ha dimostrato perché il poker in Europa sia in costante fermento e crescita.

Si è concluso al King's Resort di Rozvadov il Main Event del People's Poker Tour, evento che ha confermato ancora una volta il suo status di tappa imperdibile per il grande poker live europeo. A vincere il titolo e il prestigioso trofeo è stato il ceco Tomasjedno, protagonista di una splendida rimonta in.

