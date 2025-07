Hojlund Inter il danese si allontana | con Bonny l’attacco è completo la strategia di Marotta

L’Inter si prepara a consolidare il proprio reparto offensivo con un colpo importante: l’arrivo di Ange-Yoan Bonny dal Manchester United. Il giovane talento francese, seguito da mesi, completa una strategia mirata a rafforzare l’attacco nerazzurro, dopo aver già acquisito Sucic e Luis Henrique. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno deciso di affondare il colpo su Bonny quando Hojlund, altro obiettivo danese, si allontana, rendendo questa operazione ancora più cruciale per la rosa di Marotta.

