Modric pronto a tagliarsi le ferie per il Milan | è atteso a Milanello per fine luglio

Luka potrebbe giocare il Mondiale per club fino a metĂ mese (la finale sarĂ domenica 13) ma il club lo aspetta al centro sportivo prima del ritorno della squadra dalla tournĂ©e. Un esempio di professionalitĂ e attaccamento, dopo una stagione da 60 partite. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Modric pronto a tagliarsi le ferie per il Milan: è atteso a Milanello per fine luglio

