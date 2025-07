Black out in diverse zone della città | disagi a negozi e attività Semafori spenti agli incroci

Una giornata segnata da blackout in diverse zone di Bergamo ha creato disagi non solo ai residenti, ma anche a negozi e attività commerciali, con semafori spenti agli incroci. La situazione, ancora in fase di risoluzione, vede Enel impegnata nel ripristino del servizio. La città si augura che presto si possa tornare alla normalità, garantendo sicurezza e continuità alle persone e alle imprese coinvolte.

I DISAGI. Giornata difficile per diversi blackout in città a Bergamo. Situazione non ancora risolta del tutto. Enel al lavoro per ripristinare il servizio.

