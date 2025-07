Prodi afflitto per l’Ue | il padre dell’unanimità ora vuole rottamarla con un referendum

Dopo anni di decisioni controverse e operazioni che hanno segnato profondamente l’Italia, Romano Prodi torna sulla scena con un’idea audace: un referendum sull’Unione Europea. Un colpo di scena che riaccende il dibattito, promettendo di coinvolgere i cittadini in una scelta cruciale. Ma quale sarà il vero impatto di questa proposta? È la svolta di cui l’Europa ha bisogno o solo un’altra manovra politica? Scopriamolo insieme.

Dopo la svendita dell’Iri e l’eurotassa, ecco la nuova idea vincente di Romano Prodi: un referendum sull’Unione europea. Avanti miei Prodi: ci ha messo un po’ di anni, ma finalmente il professore è tornato ai livello di genio che tutti gli riconoscono: come quando faceva a pezzi a il patrimonio dello Stato, come quando saccheggiava le tasche degli italiani, ora vuole portare tutti i cittadini europei alle urne. Per votare contro il sistema decisionale Ue che prevede l’unanimità degli Stati membri. Cioè per votare contro le regole europee che lui ha contribuito a costruire e a difendere per quasi 30 anni. 🔗 Leggi su Panorama.it