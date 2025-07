Aleksandar Stankovic Inter si accelera per la cessione | trattativa avanzata la situazione

L'attenzione si accende sul futuro di Aleksandar Stankovic, il giovane talento serbo in prestito al Lucerna. Mentre la trattativa tra Inter e Club Brugge si fa sempre più concreta, il mercato si anima di nuove opportunità per il centrocampista classe 2005. La volontà di accelerare sui tempi di cessione potrebbe cambiare gli scenari nerazzurri, aprendo un nuovo capitolo nella carriera di Stankovic e creando aspettative tra tifosi e addetti ai lavori.

Aleksandar Stankovic Inter, le ultime sul futuro del centrocampista serbo nerazzurro dopo il prestito al Lucerna. I dettagli. Nuova e concreta pista di mercato per Aleksandar Stankovic. Come riportato su X dal giornalista ed esperto di mercato Sacha Tavolieri, il centrocampista classe 2005 è finito nel mirino del Club Brugge, che lo avrebbe individuato come possibile sostituto di Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero è infatti in uscita, con il Milan fortemente interessato al suo cartellino. Il Brugge si muove con decisione e guarda in casa Inter per rimpiazzare il partente: Aleksandar Stankovic, reduce da una buona stagione al Lucerna, avrebbe già aperto al trasferimento. 🔗 Leggi su Internews24.com