Roma emergenza caldo | la Croce Rossa allestisce tende climatizzate

Roma affronta l’emergenza caldo con prontezza: la Croce Rossa ha allestito tende climatizzate per offrire sollievo e assistenza a cittadini e turisti, distribuendo acqua fresca e informazioni utili. In questo contesto, il benessere di tutti è al primo posto, dimostrando come la solidarietà possa fare la differenza nelle giornate più torride. Il cuore della Capitale si mobilita per garantire sicurezza e conforto a chi attraversa le sue strade.

A Roma martedì le temperature hanno toccato i 40 gradi e la Croce Rossa, nell’ambito del piano della Protezione Civile per l’emergenza caldo, ha allestito presidi con tende climatizzate, che offrono un servizio di prima assistenza e informazione sociosanitaria a turisti e residenti. I punti, che distribuiscono bottigliette d’acqua sono attivi nel centro della Capitale, in piazza Pia, piazza dell’Arco di Costantino e viale Fori Imperiali 1. Il Ministero della Salute ha emesso allerte rosse per il caldo in 17 città italiane, tra cui Roma, Firenze, Torino e Milano. Martedì è attivo anche un posto di accoglienza e assistenza per fragili e disabili presso il Lungotevere Castello. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, emergenza caldo: la Croce Rossa allestisce tende climatizzate

