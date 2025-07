Loredana Cannata si taglia i capelli con un machete all'Isola dei Famosi | Mi preparo per la finale

Loredana Cannata si trasforma radicalmente, tagliandosi i capelli con un machete sull'Isola dei Famosi, segnando un nuovo capitolo nella sua avventura. A poche ore dalla finale, l'ex naufraga si prepara con un look fresco e sorprendente per conquistare il pubblico e chiudere in grande stile questa emozionante esperienza. La sua metamorfosi promette di catalizzare l'attenzione: scopriamo insieme cosa ha deciso di fare per l’ultimo grande appuntamento.

Isola dei Famosi: Loredana Cannata nomina Mario Adinolfi e denuncia posizioni discriminatorie - Durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi 2025, trasmessa il 12 maggio, Loredana Cannata ha nominato Mario Adinolfi, denunciando le sue posizioni discriminatorie.

Isola dei famosi, chi sono i quattro finalisti? Mario Adinolfi, Omar Fantini, Loredana Cannata e Cristina Plevani sono i quattro finalisti dell'Isola dei famosi 2025. È andata in onda ieri, mercoledì 25 giugno, la semifinale del reality show di Canale 5 condotto da V Vai su Facebook

Translate postIsola dei Famosi: Loredana Cannata soffre per il polpo pescato, la reazione dei naufraghi https://msn.com/it-it/lifestyle/notizie/isola-dei-famosi-loredana-cannata-soffre-per-il-polpo-pescato-la-reazione-dei-naufraghi/ar-AA1HjxMc?ocid=spr_trendi Vai su X

Mario Adinolfi vuole vincere l'Isola dei famosi 2025, Loredana Cannata: Sta facendo una guerra psicologica; Adinolfi vuole vincere, Isola dei Famosi 2025: Loredana sbugiarda la sua guerra psicologica; Isola dei Famosi, Mario Adinolfi e Loredana Cannata si sbilanciano sul possibile vincitore della 19esima edizione (VIDEO).

