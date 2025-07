Indagine Domina | lavoro domestico più badanti che colf nel 2024 si è compiuto il sorpasso

Nel panorama del lavoro domestico italiano, il 2024 segna una svolta significativa: le badanti e le colf hanno superato i 249.000 unità , confermando un trend di crescita inarrestabile. I dati dell’Osservatorio INPS, pubblicati lo scorso giugno, evidenziano come questa evoluzione sia il risultato di un consolidamento delle assunzioni avviato fin dal 2021. Un cambiamento che ridefinisce il volto dell’assistenza familiare in Italia e apre nuove sfide…

Roma, 1 luglio 2025 – I dati dell’osservatorio INPS sul lavoro domestico pubblicati lo scorso 18 giugno confermano la tendenza di calo dei lavoratori domestici, avviata nel 2021. Come già illustrato nelle precedenti edizioni del Rapporto annuale dell’ Osservatorio DOMINA e dagli stessi rapporti INPS, questa dinamica dipende principalmente al progressivo assestamento del numero di lavoratori domestici a seguito dell’incremento (formale) legato alla pandemia di Covid-19. La procedura di emersione, in particolare, aveva inevitabilmente determinato un effetto attrattivo anche per lavoratori occupati in altri settori, sovradimensionando il lavoro domestico negli anni immediatamente successivi alla regolarizzazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Indagine Domina: lavoro domestico, più badanti che colf, nel 2024 si è compiuto il sorpasso

