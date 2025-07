Concorso PNRR 2 infanzia e primaria | graduatorie utili per le assunzioni 2025 26 In aggiornamento

Sono state pubblicate le graduatorie del Concorso PNRR 2 per infanzia e primaria, aprendo la strada alle assunzioni a tempo indeterminato previste per l’anno scolastico 2025/26. Questa fase rappresenta un passo fondamentale per rafforzare il sistema educativo nazionale, garantendo stabilità e qualità. Le graduatorie in aggiornamento costituiscono un punto di riferimento essenziale per docenti e istituzioni. Scopriamo insieme le ultime novità e come prepararsi al meglio per questa importante occasione.

