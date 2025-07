Roma rottweiler ferisce due fratellini

Un tragico episodio scuote Lavinio, sul litorale romano: due fratellini di 8 e 10 anni sono stati gravemente feriti da un rottweiler nel giardino di una villetta. La furia dell’animale, di proprietà della nonna, ha richiesto l’intervento dell’elicottero e le cure immediate all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Le indagini sono in corso per chiarire l’accaduto e prevenire futuri incidenti che colpiscono vulnerabili vittime innocenti.

18.55 Due bambini di 8 e 10 anni sono stati aggrediti da un rottweiler nel giardino di una villetta a Lavinio, sul litorale romano. Il cane, di proprietà della nonna dei fratellini, ha attaccato all'improvviso e li ha feriti gravemente. I due piccoli sono stati trasportati in elicottero all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Sono in codice rosso. Indagini in corso per ricostruire l'accaduto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

