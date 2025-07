Francia | Eliseo Macron ha parlato per 2 ore con Putin di Ucraina e Iran

In un mondo dove le tensioni geopolitiche si intensificano, il colloquio tra Macron e Putin rappresenta un momento cruciale. Dopo mesi di silenzio, i due leader si sono confrontati per oltre due ore, affrontando temi caldi come il conflitto in Ucraina e il dossier nucleare iraniano. Questa lunga conversazione potrebbe segnare un punto di svolta nelle relazioni internazionali, lasciando aperte molte domande sul futuro della pace globale.

Milano, 1 lug. (LaPresse) – In un comunicato stampa, l’Eliseo ha confermato che il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto una conversazione telefonica durata più di due ore con il presidente russo Vladimir Putin. I due leader, che non avevano contatti dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina nel 2022, hanno discusso della guerra in Ucraina e della questione nucleare iraniana. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Francia: Eliseo, Macron ha parlato per 2 ore con Putin di Ucraina e Iran

