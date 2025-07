Real Madrid Juve i Blancos non sbagliano quasi mai | lo spaventoso dato sugli ottavi di finale dal 2011 ad oggi Tutti i precedenti

Nel calcio internazionale, pochi incontri sono così carichi di storia e suspense come il duello tra Real Madrid e Juventus. I Blancos, autentici maestri delle grandi occasioni, non sbagliano quasi mai agli ottavi di finale: dal 2011, hanno superato questa fase 13 volte su 15 nelle competizioni UEFA. Un dato che alimenta la loro fama di spauracchio in Europa, rendendo ogni sfida un vero spettacolo di abilità e determinazione... e questa volta, cosa ci riserverà?

Real Madrid Juve, i Blancos non sbagliano (quasi) mai. Il dato relativo al rendimento degli spagnoli agli ottavi di finale delle competizioni internazionali. Nelle competizioni europee, il Real Madrid ha passato gli ottavi di finale in 13 delle ultime 15 occasioni, tutte in UEFA Champions League, a partire dal 2011. La sfida tra Real Madrid e Juventus è da sempre una delle più affascinanti e attese nel panorama calcistico internazionale. Questi due club, tra i più vincenti e prestigiosi al mondo, hanno dato vita a incontri memorabili nelle competizioni europee, e ogni volta che si incrociano, è una vera e propria battaglia calcistica che coinvolge milioni di tifosi in tutto il mondo.

? Sarà #RealMadridJuve agli ottavi di finale del #MondialeperClub ? Nella notte italiana i Blancos hanno battuto 3-0 il Salisburgo e da primi nel girone H affronteranno i bianconeri, passati come secondi del gruppo G L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS Vai su Facebook

Il Real Madrid batte il Salisburgo e chiude il girone al primo posto: i Blancos affronteranno la Juventus martedì alle 21:00 L’Al-Hilal di Simone Inzaghi batte il Pachuca e conquista l’accesso agli ottavi di finale: gli arabi giocheranno contro il Manchester City Vai su X

