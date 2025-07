Trump | se il Doge guarderà a Musk risparmieremo una fortuna

L'ex presidente Donald Trump lancia un avvertimento a Elon Musk, suggerendo che una collaborazione con il CEO di Tesla potrebbe portare a risparmi significativi. Con parole decise, Trump invita il Dipartimento per l'Efficienza Energetica a valutare attentamente la posizione di Musk, che recentemente ha criticato il suo disegno di legge di bilancio. In un clima di tensione e strategie competitive, si aprono nuovi scenari che potrebbero ridefinire rapporti e alleanze nel mondo dell'energia e della politica.

Milano, 1 lug. (askanews) - "Se il Doge prende in considerazione Musk, risparmieremo una fortuna". Lo ha affermato Donald Trump ai giornalisti, suggerendo ancora una volta al Dipartimento per l'Efficienza Energetica di dare un'occhiata al suo ex consigliere di punta, Elon Musk, che ha recentemente criticato il disegno di legge di bilancio di Trump. "Non credo che dovrebbe giocare a questo gioco con me", ha aggiunto Trump al suo arrivo in Florida. 🔗 Leggi su Quotidiano.net