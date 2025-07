Il nuovo assessore Battaglia si presenta | La mia sfida | puntare sulle periferie di Roma

Il nuovo assessore Pino Battaglia si presenta con una visione chiara e ambiziosa: puntare sulle periferie di Roma per ridare loro dignità e vitalità. Con entusiasmo e determinazione, si impegna a ascoltare le comunità, ricostruire legami e infondere un’energia nuova in quei territori spesso trascurati. Una sfida complessa, ma fondamentale, per restituire cuore e anima alla capitale. Continua a leggere.

Così il neo assessore Pino Battaglia in Assemblea Capitolina: "Puntare sulle periferie: questa la mission che mi ha affidato il sindaco Gualtieri. Dare dignità a quei territori e a quelle persone, saperle ascoltare, saper ricostruire una connessione tra di loro, ricostruire le comunità e dare un'anima. Io affronto il mio compito con questo spirito". 🔗 Leggi su Fanpage.it

