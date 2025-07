Ucraina | Cremlino Putin ha avuto una telefonata con Macron

In un momento di tensione crescente tra Russia e Occidente, il Cremlino rivela una telefonata tra Putin e Macron, dove il leader russo sottolinea come il conflitto ucraino sia innescato dalle politiche degli Stati occidentali. Questa interlocuzione apre nuovi scenari nel delicato equilibrio geopolitico europeo, lasciando intravedere possibili sviluppi che potrebbero influenzare la stabilità globale. Ma quali sono le reali intenzioni di Mosca e Parigi?

Milano, 1 lug. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con il presidente della Francia Emmanuel Macron. È quanto fa sapere il Cremlino, come riporta l’agenzia Tass. “In una conversazione con la sua controparte francese, il leader russo ha osservato che il conflitto ucraino è una conseguenza diretta delle politiche degli stati occidentali”, ha riferito il Cremlino, “Putin ha fatto notare a Macron che l’Occidente ha creato da molti anni una roccaforte antirussa in Ucraina e che ora sta prolungando le azioni militari”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Cremlino, Putin ha avuto una telefonata con Macron

