Prato concerto dell' orchestra New Naif tra musica e inclusione

Prato si prepara a vivere un evento imperdibile: il concerto dell’Orchestra New Naif, un’esperienza che va oltre la musica, celebrando l’inclusione e la crescita di una comunità speciale. Il 7 luglio, la "Stefano Tamborrino Orchestra Speciale" si esibirà in un’unica serata, portando sul palco un messaggio potente: la diversità è una ricchezza da ascoltare e valorizzare. Un appuntamento da non perdere per condividere emozioni e valori.

Prato, 1 luglio 2025 - La "Stefano Tamborrino Orchestra Speciale feat. New Naif" il 7 luglio si esibirà in concerto unico che unisce musica, crescita e inclusione.Dal 2022, l'Orchestra nata all'interno del centro diurno per disabili New Naif di Prato e composta da 18 persone con disabilità, sta facendo vibrare palchi importanti con un messaggio chiaro: la musica ci ricorda che la diversità non va "normalizzata" ma ascoltata. Guidati dal maestro jazz Stefano Tamborrino, con il contributo del bassista Alessandro Cianferoni, i ragazzi della New Naif hanno fatto enormi passi, cimentandosi con strumenti tradizionali ed altri autoprodotti, e imparando a vivere in una vera orchestra.

