Napoli i lavori all' aeroporto di Capodichino partiranno a novembre 2026

A Napoli, l’atteso restyling dell’aeroporto di Capodichino prenderà il via a novembre 2026, promettendo un rinnovamento epocale. I partecipanti ai lavori, impegnati nel rifacimento della pista di volo e dei raccordi, hanno deciso di approfondire la soluzione scelta, garantendo un progetto all’avanguardia e sostenibile. Un passo importante che segnala il futuro radioso di uno scalo strategico per la Campania e non solo, consolidando Napoli come hub di livello internazionale.

I partecipanti ai lavori di rifacimento della pista di volo e dei raccordi dell'aeroporto di Napoli Capodichino «hanno condiviso di approfondire la soluzione individuata.

