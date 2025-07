Cristiano Ronaldo guadagnerà 571.000 euro al giorno | nel contratto ci sono un jet e 16 domestici

Cristiano Ronaldo, il calciatore più pagato al mondo, si prepara a vivere da vero nababbo grazie all'incroyable contratto con l'All-Nasr, che gli garantirà 570 milioni di euro in soli due anni. Con un guadagno di oltre 224.000 euro al giorno, tra jet privati e 16 domestici, il campione portoghese e Georgina vivono una vita da sogno, fatta di lusso, comfort e spettacolo. Scopriamo insieme i dettagli di questa nuova avventura da re del calcio e del lifestyle.

Il contratto, il più ricco nella storia dello sport, è stato firmato con l'All-Nasr. Il fondo arabo garantirà al campione portoghese 570 milioni di euro per i prossimi due anni. Ecco la vita da nababbo di Cr7 e di Georgina.

