Il braccio di ferro Trump-Musk Il presidente americano non esclude di espellerlo dagli Usa

Il braccio di ferro tra Donald Trump ed Elon Musk si infiamma, con il presidente americano che non esclude la possibilità di espellere il miliardario ex alleato. La tensione tra i due si fa sempre più palpabile, alimentando speculazioni sul futuro di Musk negli Stati Uniti. Un confronto che mette in evidenza le complesse dinamiche tra potere e innovazione, lasciando il mondo a chiedersi: quali altre sorprese riserverà questa intricata partita?

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha escluso l’ipotesi di espellere dal Paese Elon Musk, il miliardario ex alleato del tycoon e ora apertamente critico verso la sua legge fiscale. Quando gli è stato chiesto se Musk potrebbe venire espulso dagli Stati Uniti, Trump ha risposto: «Non lo so, dovremo dare un’occhiata». Musk è nato in Sudafrica ed è diventato cittadino americano. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il braccio di ferro Trump-Musk. Il presidente americano non esclude di espellerlo dagli Usa

