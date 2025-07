Il prezzo del gas chiude in rialzo a 33,69 euro

Si chiude in rialzo la seduta per i future sul gas. Ad Amsterdam le quotazioni hanno guadagnato il 2,42% a 33,69 euro al megawattora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il prezzo del gas chiude in rialzo a 33,69 euro

In questa notizia si parla di: rialzo - chiude - euro - prezzo

Piazza Affari chiude in rialzo: Ftse Mib ai massimi dal 2007, difesa in crescita - Piazza Affari archivia la settimana con un significativo rialzo, con l'indice Ftse Mib che tocca i massimi dal 2007, chiudendo a 40.

Benzina, lieve assestamento al rialzo, verde self a 1,756 euro. Quotidiano Energia, prezzo medio diesel a 1,688 euro al litro #ANSAmotori #ANSA Vai su X

L'euro sale ai massimi di 4 anni. A Wall Street torna a brillare Nvidia. Borse europee viste aprire in lieve rialzo. A Piazza Affari occhi a Leonardo e Banca Mediolanum su Mediobanca Vai su Facebook

Il prezzo del gas chiude in rialzo a 33,69 euro; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in rialzo (+1,2%) Sul podio Unicredit, Prysmian e Tim. Male le utilities; Il prezzo del gas chiude in rialzo a 35,7 euro.

Il prezzo del gas chiude in rialzo a 33,69 euro - Ad Amsterdam le quotazioni hanno guadagnato il 2,42% a 33,69 euro al megawattora. Segnala quotidiano.net

Il prezzo del gas chiude in rialzo a 35,7 euro - Tiscali Notizie - I contratti Ttf ad Amsterdam, mercato di riferimento, segnano +1%. Si legge su notizie.tiscali.it