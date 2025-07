Lorenzo Musetti non paga la cambiale e perde 790 punti | la nuova situazione di classifica dopo Wimbledon

riprendersi al meglio prima di Wimbledon, ma un risultato deludente e qualche imprevisto hanno influito sulla sua prestazione. La recente sconfitta non solo ha segnato l’eliminazione precoce, ma ha anche avuto ripercussioni sulla classifica, con la perdita di 790 punti e un cambio di posizione che riflette le sfide affrontate dall’atleta toscano. Ora, Lorenzo dovrà rimboccarsi le maniche e concentrarsi sui prossimi impegni per tornare competitivo ai livelli che lo contraddistinguono.

Lorenzo Musetti è stato eliminato al primo turno di Wimbledon, dove è stato sconfitto dal georgiano Nikoloz Basilashvili con il punteggio di 6-2, 4-6, 7-5, 6-1. Il tennista toscano non era chiaramente al massimo della forma a causa dell’infortunio patito in occasione della semifinale del Roland Garros, nel corso della quale si è dovuto ritirare contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. L’azzurro aveva rinunciato al Queen’s proprio per cercare di recuperare la condizione fisica, ma sull’erba londinese ha faticato e ha dovuto salutare prematuramente il terzo Slam della stagione. Si tratta di un colpo pesante in ottica ranking ATP: Lorenzo Musetti si è presentato a Wimbledon da numero 7 del mondo con 4. 🔗 Leggi su Oasport.it