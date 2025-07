Il Monza passa a un fondo americano finisce l’era Berlusconi nel calcio L’annuncio ufficiale | il prezzo e che cosa farà Galliani

L’Ac Monza traccia una nuova rotta: il club passa nelle mani di un fondo americano, chiudendo ufficialmente un capitolo storico sotto la gestione di Berlusconi. La cessione a Beckett Layne Ventures segna l’inizio di un’era diversa, con possibili nuovi sviluppi per il futuro del team. Mentre si attendono dettagli sul prezzo e le strategie di Galiani, una cosa è certa: tutto sta per cambiare. Resta con noi per scoprire come evolverà questa avventura.

L’Ac Monza è passato sotto proprietà americana con l’addio di Fininvest confermato da una nota ufficiale che ha ceduto al fondo americano Beckett Layne Ventures, guidato da Brandon Berger. Una mossa che segna la fine di un’era per la società che sotto la gestione Berlusconi aveva conquistato per la prima volta la Serie A. Secondo La Gazzetta dello Sport, all’Ad uscente Adriano Galiani verrà offerto un ruolo apicale istituzionale. L’ipotesi è che gli venga affidata la presidenza. Le tappe della vendita del Monza e il prezzo. L’operazione non avviene in un’unica soluzione, ma è strutturata in due fasi. 🔗 Leggi su Open.online

