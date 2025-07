Mercato Juventus bianconeri fuori dalla corsa? Possibile duello di mercato Milan-Inter | novità sull’obiettivo in entrata della dirigenza della Juve Cosa succede

Il mercato estivo si infiamma con nuove sfide e colpi di scena in casa Juventus. Mentre i bianconeri sembrano uscire dalla corsa per alcuni obiettivi, Milan e Inter sono pronti a sfidarsi per uno dei talenti più caldi del momento: Giovanni Leoni del Parma. Quali saranno le mosse decisive delle grandi squadre italiane? Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti e cosa potrebbe succedere nel prossimo futuro di questo duello di mercato.

Mercato Juventus fuori dalla corsa? Possibile duello Milan-Inter sul mercato per uno dei nomi più caldi del momento: tutti gli aggiornamenti. Il mercato estivo sta entrando nel vivo e uno dei protagonisti delle ultime voci è senza dubbio Giovanni Leoni, difensore centrale del Parma, che ha attirato l'attenzione delle più grandi squadre italiane. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Inter e Milan si stanno dando battaglia per accaparrarsi il giovane talento, mentre la Juve sembra ormai sempre più defilata dalla corsa. Leoni, classe 2006, ha giocato in Serie A nell'ultima stagione, dimostrando doti difensive notevoli che gli hanno permesso di attirare l'interesse di molti club di A.

