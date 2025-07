TS – Elkann 15 milioni alla Juve e poi l’aumento di capitale | il duplice significato

Nel cuore del calciomercato, una mossa strategica scuote la Juventus: John Elkann, con un versamento di 15 milioni di euro, rafforza il club, ma il vero significato dell'aumento di capitale va oltre i numeri. Si apre un duplice scenario, tra investimenti piĂą solidi e messaggi nascosti ai tifosi e al mercato. Scopriamo insieme come questa operazione possa cambiare le sorti della Vecchia Signora e cosa cela dietro questa scelta.

2025-07-01 09:20:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: John Elkann immette altri 15 milioni di euro nella Juventus. Un versamento annunciato con uno stringatissimo comunicato nel quale sei parla di una "richiesta della Società", il socio di maggioranza Exor N.V. "ha effettuato un secondo versamento in conto futuro aumento di capitale per complessivi 15 milioni, avente medesimi termini, condizioni e finalità del versamento effettuato in data 28 marzo". Quindi, nelle casse bianconere entrano altri 15 milioni, che possono diventare di più a fine estate, quando Exor si è riservata la possibilità di varare un aumento di capitale più consistente.

Mercato Juventus, Elkann è pronto a fare grande i bianconeri: "pioggia" di milioni di euro per due priorità! Gli identikit degli obiettivi e cosa serve a Madama per l'assalto finale - Juventus, guidata da Elkann, punta a rinforzarsi con una grande acquisizione estiva. Una vera e propria pioggia di milioni è prevista per due obiettivi prioritari, mentre si definiscono gli identikit e le strategie necessarie per conquistare i rinforzi desiderati.

