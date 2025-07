Imparato Maserati? Non molliamo idea sinergia con Alfa

Imparato Maserati non molla, e sogna un rilancio della sinergia con Alfa Romeo, come in passato. La collaborazione tra i due marchi italiani rappresenta un'opportunità unica per rafforzare la loro presenza nel mercato globale, puntando sull'innovazione e l'eccellenza. “Per il piano ci vuole più tempo, ma oggi vi posso dire che non molliamo,” ha affermato Jean Philippe Imparato, sottolineando la determinazione del gruppo. Sono stato a Modena con Santo Ficili, chief operating officer di Maserati. Ho visto…

"La nostra intenzione è di non mollare. Mi piacerebbe che Alfa Romeo e Maserati lavorassero di più insieme come in passato". Lo ha detto Jean Philippe Imparato, responsabile Europa di Stellantis, a margine degli Stati Generali dell' energia di Forza Italia in corso alla Camera. "Per il piano ci vuole più tempo, oggi vi posso dire che non molliamo" ha affermato. "Sono stato a Modena con Santo Ficili, chief operating officer di Maserati. Ho visto una squadra super motivata e delle macchine bellissime. Sono un appassionato delle belle auto. Abbiamo deciso di lavorare insieme con Ficili e con Alfa Romeo per dare un futuro a questo marchio" ha aggiunto Imparato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Imparato, Maserati? Non molliamo, idea sinergia con Alfa

