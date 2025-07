Strage di Bologna | ergastolo al militante neofascista

La lunga spirale di dolore e mistero che avvolge la strage di Bologna si arricchisce di un nuovo capitolo di giustizia. Con l’ergastolo definitivo a carico di Paolo Bellini, ex militante neofascista, si chiude una delle pagine più oscure della nostra storia, portando forse un po’ di chiarezza e di speranza per le vittime e le loro famiglie. La verità , anche se difficile da accettare, trova finalmente il suo spazio nell’archivio della memoria collettiva.

NovitĂ sulla strage di Bologna, con ergastolo definitivo per l’ex militante neofascista Paolo Bellini. La strage di Bologna non si chiude mai del tutto, ma da oggi un tassello di verità è incastrato a forza nell’archivio della storia italiana: Paolo Bellini, ex militante neofascista di Avanguardia Nazionale, è stato condannato in via definitiva all’ergastolo per concorso nella strage del 2 agosto 1980. La Cassazione ha confermato quanto giĂ stabilito in primo grado nel 2022 e in appello nel 2024: Bellini ha agito in concorso con una rete nera di estremisti, faccendieri, massoni deviati e apparati infedeli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Strage di Bologna: ergastolo al militante neofascista

