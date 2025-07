Presentato al Senato il libro-progetto di Angelo Pisani contro ogni forma di violenza | Se questo è ancora un uomo

Nel cuore della Sala Caduti di Nassirya al Senato, è stato presentato il potente libro-progetto di Angelo Pisani, "Se questo è (ancora) un uomo – L’altra violenza". Più di una semplice pubblicazione, si configura come un’ambiziosa iniziativa culturale e sociale per combattere ogni forma di violenza, senza distinzioni di genere, età o provenienza. Un passo decisivo verso una società più consapevole e solidale, capace di riconoscere e affrontare le proprie fragilità.

È stato presentato, nella suggestiva cornice della Sala Caduti di Nassirya del Senato, il libro “Se questo è (ancora) un uomo – L’altra violenza”, ultima pubblicazione dell’avvocato Angelo Pisani, fondatore del servizio online antiviolenza 1523.it. Ma più che un libro, si tratta di un vero progetto culturale e sociale, volto a sensibilizzare e intervenire concretamente contro tutte le forme di violenza, senza discriminazioni di genere, età o condizione sociale. Ad aprire i lavori è stato il magistrato Nicola Graziano, presidente di Unicef Italia e autore della prefazione al volume, con una lectio magistralis incentrata sulla necessità di proteggere i bambini, troppo spesso vittime invisibili dei conflitti familiari e delle manipolazioni ideologiche. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Presentato al Senato il libro-progetto di Angelo Pisani contro ogni forma di violenza: “Se questo è (ancora) un uomo”

