Aiutatemi vogliono derubarmi | l’incubo di un anziano di 84 anni alla fermata di Cordusio

Un attimo di terrore ha scosso Milano il 1° luglio 2025, quando due ladri senza scrupoli hanno tentato di derubare un anziano di 84 anni alla fermata di Cordusio. Mentre scendeva dalla metropolitana, il signore è stato preso di mira in pieno giorno, ma grazie al suo coraggio e a un grido improvviso, è riuscito a sfuggire all'aggressione. La sua pronta reazione ha evitato una tragedia, dimostrando che anche nei momenti più difficili è possibile trovare la forza di reagire.

Milano, 1 luglio 2025 – Momenti di terrore per un anziano milanese finito nel mirino di due ladri senza scrupoli, che lo hanno adocchiato mentre scendeva da un vagone della metropolitana rossa di Milano. A finire nel mirino del malviventi è stato un signore di 84 anni, appena uscito dalla linea M1 della metro di Atm, alla fermata di Cordusio. Tutto è successo ieri, in pieno giorno. L’anziano è riuscito a sfuggire al colpo urlando e chiedendo aiuto. Alcuni agenti della polizia locale, in prossimità del mezzanino alla fermata, hanno udito le grida dell’84enne e sono immediatamente intervenuti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Aiutatemi, vogliono derubarmi”: l’incubo di un anziano di 84 anni alla fermata di Cordusio

