Celle di Bulgheria | Convegno medico prevenzione tumore al seno

Il 2 luglio 2025, Celle di Bulgheria si trasformerà in un punto di riferimento per la salute e la prevenzione con un convegno dedicato al tumore al seno. Organizzato dall’Associazione “Radici del Bulgheria APS” con il patrocinio delle istituzioni locali, sarà un’occasione imperdibile per informare, sensibilizzare e rafforzare il senso di comunità. Un evento che porta speranza e consapevolezza, perché la prevenzione è il primo passo verso un domani più sicuro e sereno.

L'Associazione Culturale "Radici del Bulgheria APS", con il patrocinio della Provincia di Salerno, del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e del Comune di Celle di Bulgheria, organizza un importante convegno dedicato alla sensibilizzazione e prevenzione del tumore al seno, un momento di confronto, informazione e speranza per la comunità. L'evento, che si terrà a Celle di Bulgheria il 02 luglio 2025 presso il Parco Giovanni Paolo II dalle ore 19.30,vedrà la partecipazione di

