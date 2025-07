Dati ufficiali confermano vittoria Mamdani a primarie Ny

La notizia è ormai certa: Zohrab Mamdani, il socialista di grande spessore, conquista le primarie democratiche di New York, battendo con un margine di 12 punti l’ex governatore Andrew Cuomo. Un risultato che scuote la politica cittadina e apre nuove speranze per una leadership innovativa. La vittoria di Mamdani segna un passo importante nel panorama politico della Grande Mela, dimostrando come il cambiamento sia ormai alle porte.

E' ufficiale: il socialista Zohrab Mamdani ha vinto le primarie democratiche per il candidato sindaco di New York. Il voto si è tenuto la scorsa settimana ma il conteggio e l'ufficialità è arrivata solo ora. Mamdani ha battuto l'ex governatore di New York, Andrew Cuomo, con un vantaggio di 12 punti.

Terremoto a New York, il socialista Zohran Mamdani vince le primarie dem: così può diventare sindaco - In un sorprendente colpo di scena alle primarie democratiche di New York, Zohran Mamdani, giovane deputato socialista di 33 anni, ha sconfitto l'ex governatore Cuomo, promettendo di rivoluzionare la Grande Mela con le sue idee radicali e pro-palestinesi.

Ieri alle primarie democratiche per la carica di sindaco di New York, ha vinto Zohran Kwame Mamdani. Trentatré anni, nato a Kampala, musulmano, socialista democratico, membro dell'Assemblea statale e sostenuto dai Democratic Socialists of America.

