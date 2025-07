Mercato dell' auto crollo Stellantis a giugno | -32,9% In Italia calo del 17,44%

Il mercato automobilistico italiano sta vivendo un momento di forte turbolenza: a giugno, Stellantis ha registrato un calo impressionante del 32,9%, vendendo appena 32.437 auto. La dinamica si riflette anche nei primi sei mesi dell’anno, con un’accurata contrazione dell’11,7%. Questa flessione segnala un cambiamento significativo nel panorama automotive nazionale, lasciando spazio a nuove sfide e opportunità per il settore. Ma cosa ci riserva il futuro?

Il gruppo Stellantis ha venduto a giugno in Italia - secondo le elaborazioni Dataforce - 32.437 auto, il 32,9% in meno dello stesso mese dell’anno scorso. La quota di mercato è pari al 24,5% contro il 30,1% di un anno fa. Nei 6 mesi dell’anno le immatricolazioni sono state 250.524, in flessione dell’11,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. La quota di mercato è in calo dal 31,9% al 29,3%.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mercato dell'auto, crollo Stellantis a giugno: -32,9%. In Italia calo del 17,44%

