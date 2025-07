Rihanna presto mamma per la terza volta A$AP Rocky si lascia sfuggire il sesso del bebé in arrivo

Rihanna e A$AP Rocky si preparano a vivere un'altra magica avventura: la celebre coppia attende il loro terzo bebè. Mentre il rapper ha svelato accidentalmente il sesso del nascituro, la futura mamma ha preferito mantenere il riserbo, seminando curiosità tra i fan. L’attesa si fa sempre più emozionante: chi sarà il protagonista di questa nuova meravigliosa fase? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa dolce attesa.

Rihanna e A$AP Rocky diventeranno presto genitori per la terza volta. In occasione della premier del film I Puffi, rispondendo a una domanda dei giornalisti, il rapper si è lasciato sfuggire quale sarà il sesso del bebè in arrivo. Più attenta invece la futura mamma tris, che ha cercato di non sbilanciarsi e seminare indizi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

