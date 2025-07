Muore dopo l’appuntamento dal dentista | giallo per la giovanissima ragazza

Un tragico episodio scuote la comunità: quasi un anno dopo la scomparsa di Gaia Pagliuca, giovane e promettente ragazza, le indagini iniziano a svelare nuovi dettagli su quella fatidica visita dal dentista. Il mistero sulla sua morte manterrà alta l’attenzione, mentre si cercano risposte che possano chiarire le circostanze di questa drammatica perdita. La verità sta emergendo, e il caso promette di riservare ancora molte sorprese.

Sono giunte a una prima svolta le indagini sulla morte di Gaia Pagliuca, avvenuta lo scorso settembre E' passato quasi un anno dal 26 settembre 2024, giorno in cui la 23enne Gaia Pagliuca si era recata in uno studio dentistico per un intervento di routine. La ragazza doveva curare una carie poi – come riporta.