Firenze | blackout elettrico per il caldo Al buio e senza aria condizionata il centro storico

Un pomeriggio di luglio 2025 a Firenze si trasforma in un incubo: un blackout improvviso ha lasciato al buio e senza aria condizionata il cuore del centro storico, creando disagi tra uffici, negozi e abitazioni. La città si ferma, tra calore insopportabile e l’assenza di energia. Una situazione che sottolinea quanto la rete elettrica sia cruciale per il nostro vivere quotidiano, e ora, più che mai, bisogna trovare soluzioni rapide ed efficaci.

Blackout della corrente elettrica in pieno centro di Firenze. Forti disagi a metà pomeriggio di oggi, 1 luglio 2025, per uffici, abitazioni, negozi, bar, ristoranti e attività commerciali in genere

